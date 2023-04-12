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11 апреля, 23:47

Сладкоежкам рекомендовали добавлять в еду корицу и высыпаться

Доктор Мясников рекомендовал сладкоежкам есть корицу и высыпаться

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал любителям сладкого пересмотреть рацион. Как он объяснил в программе "О самом главном", в неподслащённую еду можно добавлять корицу и ваниль, ведь благодаря ароматам кондитерским пряностям удаётся обмануть мозг.

При этом медик указал на то, что сахарозаменители не избавят от тяги к сладкому, а только увеличат риск инфаркта и инсульта.

Названы продукты, которые провоцируют "неутолимый" голод

Названы продукты, которые провоцируют "неутолимый" голод

Также в борьбе с зависимостью от сладкого эффективны продукты со сложными углеводами (крупы, бобовые, цельнозерновые), а также богатые хромом, магнием и витаминами группы В. Врач также напомнил, что важно высыпаться. Сон должен быть полноценным — не менее семи-восьми часов в сутки.

Ранее диетолог Ирина Мансурова рассказала, как сохранить здоровое пищевое поведение при хроническом стрессе. Также специалист объяснила, что делать, если справиться с этой проблемой самостоятельно не получается.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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