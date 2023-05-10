Врач рассказала о целебном зелье, которое помогает от болезней, но при передозировке обращается в яд

История использования в народной медицине масла чёрного тмина насчитывает более 3000 лет. Его основным действующим веществом является тимохинон — биологически активный компонент, который характеризуется высокими антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Именно поэтому масло чёрного тмина широко использовали для лечения астмы и гипертонии, диабета, для снижения уровня плохого холестерина и других заболеваний. А какие ещё секреты хранит в себе это волшебное зелье, читателям Лайфа рассказала эндокринолог-диетолог, врач Клинического госпиталя на Яузе Нина Белозерская.

По словам нашего эксперта, в масле чёрного тмина содержится целый спектр незаменимых жирных кислот омега-3, омега-6, витамины группы D, А, С, а также такие микроэлементы как фосфор, кальций, железо. В его составе присутствуют 15 аминокислот, в том числе аргинин, очень важные для поддержания здоровья сосудов печени. К основным свойствам продукта можно отнести: Антибактериальный эффект. Масло чёрного тмина работает как натуральный антисептик и помогает собственному иммунитету бороться с инфекциями.

Гепатопродуктивные свойства. Этот продукт препятствует разрушению клеточных мембран печени (гепатоцитов) и способствует их восстановлению, что положительно сказывается на работе печени.

Антигиперлипидемическое действие. Это масло снижает уровень плохого холестерина, помогает в профилактике атеросклероза и поддержании хорошего состояния сосудов.

Мощный антиоксидантный эффект за счёт своего богатого состава. Продукт помогает предупреждать заболевания органов сердечно-сосудистой системы.

Маслу чёрного тмина также приписывают противораковое действие, то есть оно работает как онкопротектор.

Продукт оказывает благоприятное влияние на состояние гормонального фона у мужчин, способствуя повышению уровня тестостерона, и нормализует гормональный фон у женщин, особенно у тех, которые находятся в перименопаузе.

Но, чтобы масло чёрного тмина оказало именно целебный эффект, очень важно соблюдать дозировку.

"Допустимо считается не более одной-двух чайных ложек в день, так как в состав масла чёрного тмина входит такое вещество, как мелантин. В большом количестве этот активный компонент может оказывать токсичный эффект, поэтому очень важно соблюдать нормы приёма этого продукта. При этом он абсолютно противопоказан при беременности и кормлении грудью, а также при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта", — предупредила собеседница Лайфа.