Любителей доставки еды на дом предупредили о риске переедания

Многие россияне привыкли заказывать на дом готовые блюда, так как это избавляет от лишнего приготовления пищи и посещения магазинов. Как рассказала "Газете.ru" нутрициолог, диетолог, эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова, такой способ хоть и удобен, но вреден для здоровья.

"Существует риск переедания. Например, если вы заказываете больше блюд, чем нужно, и планируете отложить излишки "на потом", но в итоге съедаете всё за один раз", — предупредила Панова.

Эксперт обратила внимание и на важность предпочтений при заказе доставки еды на дом. Так, например, стоит выбирать полезные низкокалорийные блюда вроде салата и котлеток на пару, а не как это обычно бывает: пиццу, бургеры, роллы с калорийными начинками.