Доставка еды дронами может появиться в России в ближайшее десятилетие
Минпромторг: После 2025 года в РФ появится доставка еды и товаров беспилотниками
В ближайшее десятилетие в России может появиться услуга доставки еды и товаров беспилотниками. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в эфире радио Sputnik.
"Технически это (доставка товаров и еды беспилотниками. — Прим. Лайфа) уже делается, а юридически это надо всё дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролётов, всех этих вещей — город сложный", — добавил он.
По словам Осьмакова, такая услуга в России появится между 2025-м и 2030-м. Минторг совместно с Минтрансом и Росавиацией в течение 2023 года намерены проработать нормативное регулирование применения БПЛА. Как объяснил политик, есть ограничения по высотности и по тому, как получать разрешение на пролёт. Также действуют запреты относительно того, что можно снимать и нельзя. Стоит учитывать и специфику нынешней ситуации в некоторых регионах РФ, где запрещено использовать беспилотники. Поэтому, подчеркнул Осьмаков, нормативное регулирование о том, как и где можно летать, — ключевая вещь для использования дронов в России. Кроме того, сейчас власти готовят национальный проект и стратегию по развитию беспилотников.
"У нас стратегия сейчас делается по "беспилотью" к 1 июня, нацпроект до 1 сентября будет запускаться", — заявил Осьмаков.
Ранее в Госдуме предложили учить школьников основам программирования беспилотников. Депутат Иван Сухарев считает необходимым рассказывать об управлении и эксплуатации дронов на уроках информатики в связи с актуальностью в условиях СВО профессии оператора БПЛА.
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