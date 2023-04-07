Доставка еды дронами может появиться в России в ближайшее десятилетие

"Технически это (доставка товаров и еды беспилотниками. — Прим. Лайфа) уже делается, а юридически это надо всё дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролётов, всех этих вещей — город сложный", — добавил он.

По словам Осьмакова, такая услуга в России появится между 2025-м и 2030-м. Минторг совместно с Минтрансом и Росавиацией в течение 2023 года намерены проработать нормативное регулирование применения БПЛА. Как объяснил политик, есть ограничения по высотности и по тому, как получать разрешение на пролёт. Также действуют запреты относительно того, что можно снимать и нельзя. Стоит учитывать и специфику нынешней ситуации в некоторых регионах РФ, где запрещено использовать беспилотники. Поэтому, подчеркнул Осьмаков, нормативное регулирование о том, как и где можно летать, — ключевая вещь для использования дронов в России. Кроме того, сейчас власти готовят национальный проект и стратегию по развитию беспилотников.