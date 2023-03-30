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Регион
Опубликовано 30 марта 2023, 13:10

В Госдуме предложили учить школьников основам программирования беспилотников

Депутат Сухарев предложил включить основы программирования БПЛА в школьный курс информатики

Основы программирования, управления и эксплуатации дронов следует включить в школьный курс информатики. С соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

По словам парламентария, развитие технологий задаёт вектор современному образованию и формирует у детей навыки и знания, отвечающие вызовам современности. В последнее время всё популярнее и востребованнее становятся беспилотники, отметил Сухарев. А в условиях СВО профессия оператора БПЛА особенно актуальна, подчеркнул законодатель.

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Сухарев добавил, что, несмотря на значимость темы и большой интерес школьников к современным технологиям, в настоящее время изучать основы управления и создания дронов можно лишь в формате секций и дополнительного образования.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть целесообразность включения основ программирования, управления и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в школьный курс предмета информатика", — говорится в обращении депутата.

Ранее программирование беспилотников было включено во Всероссийский реестр видов спорта. Также в перечень были добавлены программирование робототехники, программирование систем информационной безопасности и другие дисциплины.

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Никита Никонов
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