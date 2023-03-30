В Госдуме предложили учить школьников основам программирования беспилотников
Депутат Сухарев предложил включить основы программирования БПЛА в школьный курс информатики
Основы программирования, управления и эксплуатации дронов следует включить в школьный курс информатики. С соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.
По словам парламентария, развитие технологий задаёт вектор современному образованию и формирует у детей навыки и знания, отвечающие вызовам современности. В последнее время всё популярнее и востребованнее становятся беспилотники, отметил Сухарев. А в условиях СВО профессия оператора БПЛА особенно актуальна, подчеркнул законодатель.
Сухарев добавил, что, несмотря на значимость темы и большой интерес школьников к современным технологиям, в настоящее время изучать основы управления и создания дронов можно лишь в формате секций и дополнительного образования.
"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть целесообразность включения основ программирования, управления и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в школьный курс предмета информатика", — говорится в обращении депутата.
Ранее программирование беспилотников было включено во Всероссийский реестр видов спорта. Также в перечень были добавлены программирование робототехники, программирование систем информационной безопасности и другие дисциплины.
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