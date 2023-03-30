Билл Гейтс: Беспилотные автомобили изменят нашу жизнь, как когда-то компьютеры

Американский бизнесмен и один из создателей компании Microsoft заявил, что беспилотные автомобили изменят жизнь человека, как когда-то это сделали компьютеры.

"В последние годы мы добились огромного прогресса в области автономных транспортных средств (AV), и я верю, что в следующем десятилетии мы достигнем переломного момента. Когда это произойдёт, беспилотники изменят транспорт так же резко, как компьютер изменил офисную работу", — написал он в блоге Gates Notes.

Предприниматель признался, что ему нравится ездить за рулём и самому водить машину, однако это не сравнится с осознанием того, что человек может передать управление искусственному интеллекту. Он отметил высокий уровень продвижения в технологиях беспилотного вождения на сегодняшний день, добавив, что на следующем этапе у водителя появится возможность просто "убрать руки с руля".

По словам Гейтса, сейчас многие компании занимаются проектированием беспилотного транспорта, в то время как другие работают над созданием самообучающегося искусственного интеллекта. При этом с внедрением AV придётся переосмыслить многие другие сферы, в том числе инфраструктуру, законодательство и страхование. Бизнесмен даже допустил, что изменятся не только ПДД, но и сами дороги.