Совфед предложил ввести в России закон об эксплуатации беспилотного транспорта

В России хотят определить правовые основы применения беспилотного транспорта. Рассмотреть подготовку соответствующего закона кабмину предложил Комитет Совфеда по экономической политике, сообщает РИА "Новости".

"Рекомендовать правительству проработать вопрос подготовки проекта федерального закона, определяющего правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в Российской Федерации", — сказано в документе.

Также предложено в дальнейшем детализировать закон по отраслям. Среди них основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств. Сенаторы выдвинули идею рассмотреть общие принципы ответственности участников эксплуатации таких транспортных средств.