В Правительстве РФ создали комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем
В Правительстве России создана комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Постановление о её создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Эта комиссия будет постоянно действующим органом власти, координирующим различные ведомства. Также она уполномочена взаимодействовать с отраслевым сообществом по продвижению основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в России.
Сотрудничество будет вестись в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Ранее Лайф писал о том, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных выплат на 11,9 процента с 1 февраля.
ТАСС / Сергей Карпухин