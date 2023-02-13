В Правительстве РФ создали комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем

В Правительстве России создана комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Постановление о её создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эта комиссия будет постоянно действующим органом власти, координирующим различные ведомства. Также она уполномочена взаимодействовать с отраслевым сообществом по продвижению основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в России.

Сотрудничество будет вестись в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.