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13 февраля, 16:57

В Правительстве РФ создали комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем

В Правительстве России создана комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Постановление о её создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эта комиссия будет постоянно действующим органом власти, координирующим различные ведомства. Также она уполномочена взаимодействовать с отраслевым сообществом по продвижению основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в России.

Сотрудничество будет вестись в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.

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Ранее Лайф писал о том, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных выплат на 11,9 процента с 1 февраля.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Илья Суриков
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