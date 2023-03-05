В Белоруссии создают подразделения беспилотной авиации с ударными дронами
МВД Белоруссии объявило о создании подразделений беспилотной авиации с ударными дронами
МВД Белоруссии решило создать подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённые ударными дронами. Министр внутренних дел республики Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ пояснил, что власти страны внимательно следят за ситуацией в Незалежной.
"Мы отслеживаем ситуацию, которая на сегодня происходит на Украине, что происходит на полях сражений, у нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны", — объявил Кубраков.
По задумке министерства, БПЛА будут использоваться не только для отслеживания обстановки, но и поиска граждан. Они будут у спецподразделений, которые способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками или уничтожить на месте. Работы уже ведутся на приграничных территориях.
А ранее во всех регионах Белоруссии провели учения органов управления теробороны. Манёвры проходили в период с 28 февраля по 3 марта.
ТАСС / Сергей Мальгавко