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5 марта, 18:33

В Белоруссии создают подразделения беспилотной авиации с ударными дронами

МВД Белоруссии объявило о создании подразделений беспилотной авиации с ударными дронами

МВД Белоруссии решило создать подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённые ударными дронами. Министр внутренних дел республики Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ пояснил, что власти страны внимательно следят за ситуацией в Незалежной.

"Мы отслеживаем ситуацию, которая на сегодня происходит на Украине, что происходит на полях сражений, у нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны", — объявил Кубраков.

По задумке министерства, БПЛА будут использоваться не только для отслеживания обстановки, но и поиска граждан. Они будут у спецподразделений, которые способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками или уничтожить на месте. Работы уже ведутся на приграничных территориях.

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно сил для охраны границы с Украиной

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А ранее во всех регионах Белоруссии провели учения органов управления теробороны. Манёвры проходили в период с 28 февраля по 3 марта.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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