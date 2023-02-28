Учения теробороны объявили по всей Белоруссии

Во всех регионах Белоруссии пройдут учения органов управления теробороны в период с 28 февраля по 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В соответствии с планом подготовки вооружённых сил в 2023 году в период с 28 февраля по 3 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Во время учений будут проведены теоретические и практические мероприятия по боевой подготовке, а также пройдёт проверка наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств.