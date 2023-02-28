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28 февраля, 09:49

Учения теробороны объявили по всей Белоруссии

Минобороны Белоруссии анонсировало учения во всех регионах страны в начале марта

Во всех регионах Белоруссии пройдут учения органов управления теробороны в период с 28 февраля по 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В соответствии с планом подготовки вооружённых сил в 2023 году в период с 28 февраля по 3 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Во время учений будут проведены теоретические и практические мероприятия по боевой подготовке, а также пройдёт проверка наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств.

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Ранее Лайф писал, что Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза – 2023" на российской территории с 22 по 26 сентября. Планируется организовать более 150 совместных мероприятий.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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