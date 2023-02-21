Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза – 2023" в сентябре

Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза – 2023" на российской территории с 22 по 26 сентября. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки — совместное оперативное учение Вооружённых сил Республики Беларусь и РФ "Щит Союза – 2023", которое пройдёт на территории России с 22 по 26 сентября", — цитирует его белорусское военное ведомство в телеграм-канале.

Ревенко отметил "значительное углубление сотрудничества с Россией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". Он подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Минска по вопросам военной безопасности всегда развивалось и будет развиваться продуктивно.

"Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности", — поделился Ревенко предстоящими планами.