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2 марта, 10:20

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно сил для охраны границы с Украиной

Представитель ГПК Белоруссии Бычковский: У Минска достаточно сил для охраны границы

Белоруссия имеет достаточно сил для охраны границы, в том числе на украинском участке. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, отвечая на вопрос о готовности противодействовать возможным попыткам проникновения диверсантов, аналогичным той, которая произошла в четверг в Брянской области.

"У нас ситуация на границе под пристальным контролем. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно", — приводит слова Бычковского ТАСС.

ФСБ: В Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ

ФСБ: В Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ

Представитель Госпогранкомитета добавил, что на всём протяжении участка охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме.

Как писал Лайф, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины, которые убили местного жителя и ранили ребёнка. По некоторой информации, ДРГ также захватила заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают эти данные.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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