В Белоруссии заявили, что имеют достаточно сил для охраны границы с Украиной

Белоруссия имеет достаточно сил для охраны границы, в том числе на украинском участке. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, отвечая на вопрос о готовности противодействовать возможным попыткам проникновения диверсантов, аналогичным той, которая произошла в четверг в Брянской области.