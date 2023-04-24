Назван продукт, помогающий прочистить сосуды и похудеть

Льняное масло является кладезем витаминов и микроэлементов. Как показало недавнее исследование учёных, данный продукт прочищает кровеносные сосуды, а также способствует похудению, пишет портал Magazin.novosti.

В состав льняного масла входят жирные кислоты, макро- и микроэлементы. Особенно важным является содержание жирных кислот омега-3, которых в продукте в три раза больше, чем, к примеру, в рыбьем жире. Несомненно, по этой причине продукт является идеальным выбором для людей, которые не любят морепродукты.

Вместе с тем льняное масло предотвращает болезни сердца и сосудов, снижает уровень холестерина, улучшает работу ЖКТ, а также обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, продукт широко используется в косметологии, так как он хорошо питает и увлажняет кожу, делая её более эластичной. А ещё льняное масло применяют в качестве маски для волос, которая укрепляет и увлажняет луковицы.