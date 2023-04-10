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10 апреля, 11:57

Диетолог назвал безопасную норму молока для россиян старше 50 лет

Врач Бобровский: Молоко вымывает кальций, нагружает ЖКТ и повышает риск инсульта

<p>С возрастом польза молока сменяется вредом. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/VKJt1EZHlWs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash </a></p>

С возрастом польза молока сменяется вредом. Фото © Unsplash

Несмотря на расхожее мнение о пользе коровьего молока, во взрослом возрасте пить его не рекомендуется, тем более после 50 лет. Так считает диетолог Андрей Бобровский. По его словам, в процессе развития цивилизации человеческий ЖКТ хорошо адаптировался к молоку, но этот напиток вымывает кальций из организма, серьёзно повышая риск переломов.

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Эксперт призвал не забывать и о плохой переносимости лактозы, которая с возрастом может развиться у тех людей, кто в детстве или молодости без проблем употреблял молочку. Ещё один фактор риска — содержащиеся в молоке плохие жиры, которые повышают риск развития атеросклероза. Любителям молока надо запомнить: чем выше возраст, тем выше у них риск возникновения инфаркта и инсульта.

"Но совсем отказываться от молока я бы не стал. С точки зрения современной диетологии 2–3 стакана (по 200–250 мл) молока в день — это вполне безобидный напиток. Но лучше отдавать предпочтение низкожировому молоку", пояснил Бобровский в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Ранее россиянам рассказали, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы избежать вздутия. В первую очередь это, конечно, молоко, газировка и хлеб, но есть и другие, менее очевидные продукты, вызывающие чувство распирания и тяжести в кишечнике.

Марина Калегина
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