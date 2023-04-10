Диетолог назвал безопасную норму молока для россиян старше 50 лет

Несмотря на расхожее мнение о пользе коровьего молока, во взрослом возрасте пить его не рекомендуется, тем более после 50 лет. Так считает диетолог Андрей Бобровский. По его словам, в процессе развития цивилизации человеческий ЖКТ хорошо адаптировался к молоку, но этот напиток вымывает кальций из организма, серьёзно повышая риск переломов.

Эксперт призвал не забывать и о плохой переносимости лактозы, которая с возрастом может развиться у тех людей, кто в детстве или молодости без проблем употреблял молочку. Ещё один фактор риска — содержащиеся в молоке плохие жиры, которые повышают риск развития атеросклероза. Любителям молока надо запомнить: чем выше возраст, тем выше у них риск возникновения инфаркта и инсульта.

"Но совсем отказываться от молока я бы не стал. С точки зрения современной диетологии 2–3 стакана (по 200–250 мл) молока в день — это вполне безобидный напиток. Но лучше отдавать предпочтение низкожировому молоку", — пояснил Бобровский в беседе с РИА "ФедералПресс".