Россиянам рассказали, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы избежать вздутия

Кратковременное вздутие живота может возникнуть из-за газированной воды, винограда, молока и ряда других продуктов. От них лучше отказаться, чтобы избежать метеоризма и дискомфорта. Об этом в беседе с порталом 74.ru рассказали диетологи.

Так, пузырьки в любой газированной воде повышают кислотность желудка, из-за чего и возникает вздутие. Особенно если пить её натощак. При этом обычная минеральная вода лишь ненадолго увеличит живот, а вот сладкие напитки могут привести к набору веса из-за сахара.

"То количество сахара, углеводов, которое добавляют в сладкие газированные напитки (а там его очень много), будет сказываться и на лишнем весе. В первую очередь жир откладывается на животе — это висцеральный жир. Но вместе с этим жиром параллельно и вес будет расти", — рассказала диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова.

Усиленное газообразование в желудке вызывает и виноград. Подобным образом действуют яблоки и персики. От организма требуется много сил, чтобы переварить определённые ферменты из них. Вздутие также вызывает мороженое, поскольку этот продукт очень холодный и содержит лактозу.

"В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Но в любом случае, это не еда на каждый день. Иногда съесть разрешается – в жаркую погоду, просто как десерт", — отметила врач-диетолог Галина Барташевич.

Повышенное газообразование вызывает капуста, молоко и выпечка — последнее особенно касается белого хлеба. Причём любовь к последнему впоследствии может привести даже к нарушению обмена веществ в организме.