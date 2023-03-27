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27 марта, 15:01

Врач рассказала, какие джинсы могут вызвать тошноту не только у стилистов

Терапевт Тимощенко призвала отказаться от джинсов с завышенной талией при проблемах с ЖКТ

Джинсы с завышенной талией противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как могут спровоцировать изжогу и тошноту. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

"За счёт давления в области талии происходит повышение внутрибрюшного давления, что может стать причиной изжоги, тошноты, тяжести в животе, а также усилить болевые ощущения при вздутии", — отметила медик.

Также высокие джинсы могут влиять на кровоток органов брюшной полости. Они способны ухудшить как приток артериальной крови, так и отток венозной крови по сосудам.

"Избыточное сдавливание области талии и рёбер в положении сидя в высоких джинсах может влиять на подкожные нервные окончания и межрёберные нервные окончания, провоцируя боль и повышение поверхностной чувствительности кожных рецепторов", — сказала эксперт.

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По словам терапевта, высокие джинсы могут усиливать болевой синдром при менструации. Если это или другое вышеперечисленное неудобство возникает, от такого элемента одежды лучше всего отказаться.

Ранее Лайф писал о том, что регулярное ношение обтягивающей одежды может привести к нарушению лимфооттока и микроциркуляции крови. Об этом рассказал врач-физиотерапевт, руководитель направления физиотерапии Центра реабилитации сети клиник "Медскан" Сергей Казимов.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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