Врач рассказала, какие джинсы могут вызвать тошноту не только у стилистов

Джинсы с завышенной талией противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как могут спровоцировать изжогу и тошноту. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

"За счёт давления в области талии происходит повышение внутрибрюшного давления, что может стать причиной изжоги, тошноты, тяжести в животе, а также усилить болевые ощущения при вздутии", — отметила медик.

Также высокие джинсы могут влиять на кровоток органов брюшной полости. Они способны ухудшить как приток артериальной крови, так и отток венозной крови по сосудам.

"Избыточное сдавливание области талии и рёбер в положении сидя в высоких джинсах может влиять на подкожные нервные окончания и межрёберные нервные окончания, провоцируя боль и повышение поверхностной чувствительности кожных рецепторов", — сказала эксперт.

По словам терапевта, высокие джинсы могут усиливать болевой синдром при менструации. Если это или другое вышеперечисленное неудобство возникает, от такого элемента одежды лучше всего отказаться.