Врач пояснила, почему человек может мёрзнуть даже летом

Мерзлявость не считается нормальным явлением в любом сезоне. Постоянно холодные руки и ноги могут указывать на какие-то заболевания, в том числе на анемию и надпочечную недостаточность. Об этом рассказала в своём телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Пониженная морозоустойчивость бывает при анемии, проблемах с сосудами (в том числе сердечно-сосудистых заболеваниях)... Ещё две причины: недостаточность подкожного жирового слоя (часто у астеничных людей) и субклиническая надпочечниковая недостаточность", — пояснила врач.

В последнем случае, отметила она, вырабатывается меньше кортизола, но больше адреналина и норандреналина. По словам Павловой, мерзлявость свойственна вспыльчивым, гневливым людям. Это связано с тем, что избыточный норадреналин способствует появлению спазмов сосудов периферии. Ещё часто такие люди обладают лидерскими качествами из-за андрогенов, выступающих в противовес кортизолу.

Избавиться от мерзлявости помогут природные адаптогены, которые рекомендуется принимать по утрам. К ним относятся тонизирующие настойки из трав — китайский лимонник или элеутерококк. Пить их нужно согласно инструкции. Поможет и витамин С. Его нужно принимать по 500 миллиграммов в сутки на сытый желудок. Витамином злоупотреблять не следует, иначе будет риск образования камней в почках. В простудный сезон Павлова советует пропить курс поливитаминов. Обязательно следует принимать витамин D3. Данные препараты усилят синтез кортизола, поэтому меньше будете простужаться и мёрзнуть.

"Принимать адаптогены можно курсами. А также в период стрессов или при резкой смене погоды. И, конечно, в осенне-зимний период, когда гуляют вирусы. Начните с пары пунктов из этого списка", — посоветовала Павлова.