Россиян предупредили о возможной опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты на самом деле могут быть опасны, увлекаться ими на стоит. Что не так с такой современной пищей, рассказала читателям Лайфа врач – эндокринолог-диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

По словам медика, люди часто думают, что продукты с пометками "обезжиренные", "с пониженным содержанием жира" или "без сахара" можно есть в большом количестве. Однако это не так, поскольку важно и количество съеденного, а не только доля жиров. Кроме того, производители обезжиренных продуктов часто используют большое количество добавок, которые вредят организму. Речь, в частности, идёт о сахаре, ароматизаторах, загустителях, усилителях вкуса и красителях.

Диетолог подчеркнула, что полностью отказываться от жиров нельзя, так как они способствуют нормальной работе многих органов. Поэтому, как указала наша собеседница, лучше употреблять жиры, которые являются полезными. Они, к примеру, содержатся в орехах, авокадо и жирных сортах рыбы. По возможности следует исключить из рациона трансжиры.

"Прежде чем есть обезжиренную пищу, убедитесь, что продукт не содержит сахара или добавок и что он на самом деле содержит меньше калорий, чем обычная версия. Также проверьте размер порции. Если вы едите три порции нежирного мороженого, в каждой порции которого содержится три грамма жира и 250 калорий, вы съедаете девять граммов жира и 750 калорий! Иногда лучше съесть одну порцию более сытной полножирной пищи и избежать лишних калорий и сахара в обезжиренной версии", — советует специалист.

Также Кривошеева рекомендовала употреблять больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Они содержат меньше калорий, а при этом дают организму питательные вещества и клетчатку, чтобы человек дольше чувствовал себя сытым.