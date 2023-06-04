Врач объяснила, чем опасен слишком въедливый подсчёт калорий

Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева рассказала Лайфу о самых эффективных способах привести вес в форму.

Для потери веса нужны хорошо составленный план и приверженность ему. Придётся сменить образ жизни, есть разнообразную здоровую пищу, регулярно заниматься физическими упражнениями, высыпаться и бороться со стрессом. Всего этого легче достичь, если добавлять новые полезные привычки постепенно, объяснила Анна.

Врач отметила, что соблюдение плана здорового питания очень важно и в первую очередь стоить начать с принятия философии "80/20": 80% недели ешьте "здоровую тарелку" — половина фруктов и овощей, четверть цельнозерновых и четверть белков, хотя бы дважды в день, а оставшиеся 20% можете себя баловать. В идеале со временем вы сами найдёте питательную и вкусную альтернативу любимым, но вредным продуктам, рассказала медик.

Предпочтение стоит отдавать продуктам с высоким содержанием клетчатки, они поддерживают насыщение, являясь идеальным вариантом для похудения, советует Кривошеева. Диетолог добавила, что белок стоит употреблять при каждом приёме пищи, а от сладких напитков лучше отказаться в пользу воды. Эндокринолог предостерегла от употребления алкоголя: в чрезмерных количествах он может привести к увеличению веса.

"Небольшие, постепенные изменения в ваших привычках питания — лучший способ пересмотреть рацион. Некоторые эксперты предлагают вносить только одно изменение в неделю, чтобы дать себе время привыкнуть. Главная цель — установить новые привычки в еде, которые можно сохранить на всю жизнь", — посоветовала Кривошеева.

Многие люди, желая похудеть, ставят себе слишком высокие цели. Разумно ориентироваться на потерю веса в пределах 5–10%, она будет полезна для самочувствия и здоровья, подсказала медик. Исследования показали, что лучше всего сбрасывают вес, не набирая его впоследствии обратно, люди, которые следят за своим питанием, уточнила Анна. Для отслеживания можно использовать дневник или приложения. Здесь есть свои опасности: слишком сильный акцент на подсчёте калорий может мешать правильному восприятию сигналов голода и насыщения. Диетолог также посоветовала не хранить дома нездоровую пищу, отдав предпочтение здоровым перекусам.

"Сокращение потребляемых калорий и здоровое питание — половина дела. Вторая половина — регулярная физическая активность, которая хорошо сжигает калории, повышает силу и координацию, снижает стресс и приносит пользу здоровью", — подчеркнула Кривошеева.

Подводя итог, диетолог рекомендовала хорошо высыпаться, ведь правильный режим сна значительно влияет на контроль веса.