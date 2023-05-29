Названо 5 лайфхаков, которые помогут контролировать аппетит и не заедать стресс

При высокой загруженности и множестве дел зачастую мы сами не замечаем, как начинаем заедать стресс. О том, как контролировать свой аппетит и следить за питанием в период переживаний, в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Отследите проблему

Первый пункт и, пожалуй, самый важный — это осознать проблему. Эксперт посоветовала отследить, в какие моменты в большей степени вы начинаете есть чрезмерно много. Когда появилось ощущение, что сейчас сорвётесь и пойдёте к холодильнику, стоит попробовать сменить фокус внимания с еды на какую-либо деятельность. Например, можно сделать зарядку, выйти на прогулку или начать уборку.

Чтобы перестать заедать стресс, можно обратить внимание на йогу. Фото © Freepik

Занимайтесь спортом

По словам Свиридовой, многие недооценивают важность спорта. Физическая активность влияет не только на сжигание калорий, но и на снижение стресса. Улучшение можно заметить, если каждый день по 15–20 минут уделять разным физическим упражнениям. Причём необязательно покупать абонемент в спортзал, можно заниматься дома, в том числе йогой, или позвать друга на тренировку на свежем воздухе.

Уберите из дома все вредные продукты

Чтобы не было соблазна съесть что-нибудь высококалорийное и вредное, лучше вообще отказаться от таких продуктов и не покупать их домой. Фото © Freepik

Лучше всего не покупать домой фастфуд, конфеты и прочие вредные продукты, иначе ваш взгляд каждый раз будет за них цепляться. Нутрициолог советует заменить их на полезные продукты, в том числе фрукты, горький шоколад или ореховые батончики. С ними всегда будет чем перекусить, а пользы окажется в разы больше, отметила собеседница Лайфа.

Не садитесь на диету

Многие люди, которые начинают замечать заедание стресса, садятся на различные диеты, однако это абсолютно неправильно. Диета — всегда стресс для организма, подчеркнула эксперт. Она рекомендует не наказывать себя изнеможением и постараться составить график питания, добавив перекусы. А после ужина с друзьями или обеда в кафе следует записать съеденное. Спустя время у вас сложится определённый график, который поможет стабилизировать питание.

Важно делать умственную разгрузку и отдых, чтобы чувствовать себя хорошо и не заедать стресс. Фото © Freepik

Отдыхайте

Отдых — самый важный элемент в жизни каждого человека, которым многие пренебрегают. В неделю стоит выделять себе несколько выходных, которые сможете посвятить только любимым делам. При этом нельзя забывать про отдых и в будни.

"30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала — совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся", — отметила Свиридова.