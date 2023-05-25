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25 мая, 01:20

Эти пять простых привычек помогут похудеть к лету без изнурительных диет

Нутрициолог Свиридова: Суп в ежедневном меню поможет похудеть к лету

Многие россияне перед началом лета хотят привести фигуру в порядок, но сделать это легко и быстро удаётся не всегда. Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова поделилась с Лайфом секретами правильного питания, которые помогут добиться фигуры мечты без изнурительных диет.

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1. Пейте больше воды

Фото © Unsplash

По словам Свиридовой, первое правило — пить больше воды, так как она способствует выводу из организма вредных шлаков, разгону метаболизма, быстрой циркуляции крови. Пить нужно один-два литра в течение дня. В неё также можно добавить мяту и лимон.

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2. Делайте зарядку по утрам

Фото © Unsplash

Второе правило на пути к идеальному телу — утренняя зарядка, продолжила нутрициолог. Для тренировки достаточно 10–15 минут, а самое главное — не пропускать спортивную активность даже в выходные.

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3. Обедайте супом

Фото © Unsplash

Немаловажным аспектом является и питание. Например, суп на обед поможет не только быстро прийти в форму, но и улучшит самочувствие, убеждена доктор. К тому же существует множество видов этого блюда, некоторые из которых точно придут вам по вкусу.

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4. Отдавайте предпочтение рыбе, а не мясу

Фото © Unsplash

Чтобы похудеть, собеседница Лайфа также рекомендует есть больше рыбы, а не мяса. Последнее тяжело переваривается и может помешать похудению. А морепродукты и рыба, наоборот, помогут разогнать метаболизм и смогут стать одним из любимых ваших блюд.

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5. Больше гуляйте

Фото © Unsplash

И пятое правило — больше гулять. Медик пояснила, что для этой привычки достаточно выделить три-четыре дня в неделю и проводить на улице хотя бы полчаса. Ходьба поможет вашему организму не только сбросить вес, но и принесёт пользу мышцам.

"На улице уже тепло, поэтому прогулки по парку или в сквере рядом с домом могут быть не только приятным, но и полезным временем. Чтобы не было скучно, вы можете позвать партнёра или подругу", — добавила Свиридова.

Худеем быстро и легко: Нутрициолог предложила способы сбросить вес за неделю до отпуска

Худеем быстро и легко: Нутрициолог предложила способы сбросить вес за неделю до отпуска

Ранее Лайф писал, что нутрициолог раскрыла формулу похудения за месяц. В вопросе снижения веса важно правильно ставить цели, подчеркнула эксперт.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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