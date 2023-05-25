Эти пять простых привычек помогут похудеть к лету без изнурительных диет

Многие россияне перед началом лета хотят привести фигуру в порядок, но сделать это легко и быстро удаётся не всегда. Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова поделилась с Лайфом секретами правильного питания, которые помогут добиться фигуры мечты без изнурительных диет.

1. Пейте больше воды Фото © Unsplash

По словам Свиридовой, первое правило — пить больше воды, так как она способствует выводу из организма вредных шлаков, разгону метаболизма, быстрой циркуляции крови. Пить нужно один-два литра в течение дня. В неё также можно добавить мяту и лимон.

2. Делайте зарядку по утрам Фото © Unsplash

Второе правило на пути к идеальному телу — утренняя зарядка, продолжила нутрициолог. Для тренировки достаточно 10–15 минут, а самое главное — не пропускать спортивную активность даже в выходные.

3. Обедайте супом Фото © Unsplash

Немаловажным аспектом является и питание. Например, суп на обед поможет не только быстро прийти в форму, но и улучшит самочувствие, убеждена доктор. К тому же существует множество видов этого блюда, некоторые из которых точно придут вам по вкусу.

4. Отдавайте предпочтение рыбе, а не мясу Фото © Unsplash

Чтобы похудеть, собеседница Лайфа также рекомендует есть больше рыбы, а не мяса. Последнее тяжело переваривается и может помешать похудению. А морепродукты и рыба, наоборот, помогут разогнать метаболизм и смогут стать одним из любимых ваших блюд.

5. Больше гуляйте Фото © Unsplash

И пятое правило — больше гулять. Медик пояснила, что для этой привычки достаточно выделить три-четыре дня в неделю и проводить на улице хотя бы полчаса. Ходьба поможет вашему организму не только сбросить вес, но и принесёт пользу мышцам.

"На улице уже тепло, поэтому прогулки по парку или в сквере рядом с домом могут быть не только приятным, но и полезным временем. Чтобы не было скучно, вы можете позвать партнёра или подругу", — добавила Свиридова.