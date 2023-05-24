Нутрициолог раскрыла формулу похудения за месяц

Похудеть за месяц реально, однако садиться на диету с сильным ограничением калорийности не стоит, так как килограммы могут вернуться. В вопросе снижения веса важно правильно ставить цели, подчеркнула нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова.

"Пытайтесь не похудеть, а прийти в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, ввести принципы правильного питания и физической активности не к лету, а на постоянной основе. Тогда постепенно, медленными шагами можно сбросить вес до приемлемого и сохранить своё здоровье", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт добавила, что в рационе должно быть достаточно белковых продуктов. При этом жир, по словам специалиста, снижается при аэробных видах физических нагрузок — во время бега, ходьбы, а также при катании на велосипеде.