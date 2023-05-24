Врач Павлова дала пять простых советов для изменения жизни к лучшему

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова дала пять советов, которые помогут человеку изменить жизнь к лучшему, начать правильно питаться и похудеть. Рекомендациями она поделилась в телеграм-канале.

По словам специалиста, в первую очередь следует "очистить кухню от всего вредного". Павлова советует избавиться от сладостей, готовых соусов, магазинных полуфабрикатов и консервов. Для пельменей можно сделать исключение — раз в месяц, когда готовить совсем некогда, добавила Павлова. Врач также разрешила оставить плитку горького шоколада при условии, что "вы съедите одну-две дольки в первой половине дня и у вас нет инсулинорезистентности".

В качестве второго шага специалист предложила поставить на видное место фрукты и овощи. В холодильнике следует хранить йогурты, сыр и другие молочные и белковые продукты, а в шкафах — крупы, орехи и макароны из твёрдых сортов пшеницы. Кроме того, по словам Павловой, важно покупать только свежие продукты и в небольших количествах.

Это касается мяса, яиц, молочных продуктов. Также лучше всего готовить на пару, варить или запекать пищу. Особенно это касается мяса. Эксперт также рекомендует уменьшить объём порций. Как указала Павлова, еда должна быть ритуалом: её нужно тщательно пережёвывать, не отвлекаясь ни на что, и тогда чувство насыщения придёт быстрее.