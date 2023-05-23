Худеющим объяснили, как зубная паста помогает сбросить вес

Если человек начинает правильно питаться и отказывается от жирного и сладкого, то организм может взбунтоваться и потребовать свой вредный допинг. Врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как в этом случае победить чувство голода.

Первое правило — попейте воды. Часто под желанием перекусить маскируется жажда. В течение дня нужно выпивать не менее двух литров воды, лучше тёплой и негазированной. Начинать можно прямо с утра, после пробуждения и ещё до завтрака, уточнила доктор. Пить нужно небольшими глотками в два-три захода.

Второе правило — смените занятие. Во время умственной работы организм требует подпитки, как правило, чего-то сладкого. Не нужно идти на поводу у голода, просто отвлекитесь от занятий и сделайте несколько физических упражнений, а можно просто пройтись по улице и размяться.

Третье правило — если между завтраком и обедом прошло более пяти часов, то можно перекусить. Важно, чтобы перекус был белково-углеводным. Так, яблоко или банан — это плохой вариант, потому что из-за глюкозы и фруктозы захочется кушать ещё больше. Лучше сочетать фрукты с йогуртом или сыром.

"Еще раз напомню — я рекомендую есть фрукты или сезонные ягоды только после основного приёма пищи, а не вместо еды в первой половине дня", — подчеркнула она.

Четвёртое правило — вечером всегда чистите зубы. Если паста будет мятной, то это замечательно. Ведь такой привкус отлично отбивает желание чем-нибудь поживиться в холодильнике перед сном.