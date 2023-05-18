Регион

Уведомления отключены

18 мая, 15:34

Эндокринолог рассказала, чем полезно мороженое и для кого оно опасно

Эндокринолог Павлова: Мороженое может навредить больным диабетом

До начала лета осталось меньше двух недель, и одним из главных лакомств в этот период, конечно же, станет мороженое. Однако такой десерт полезен не для всех — некоторым он может навредить, например, диабетикам. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Жир и сахар — это то, что нельзя рекомендовать для людей с проблемами эндокринной системы. Но мороженое несёт одну большую пользу — эмоциональную. Позволив себе лакомство, люди с повышенной тягой к сладкому (и не обязательно с уже имеющимся диабетом) испытывают гедонистическое наслаждение. Возможно, в какой-то конкретный момент это наслаждение для них единственное и очень острое", — приводят её слова на сайте kp.ru

Медик добавила, что в такие моменты происходит выброс гормонов счастья, которые оздоравливают все органы, включая сердечно-сосудистую систему, однако от этого лекарством для диабетиков лакомство всё же не является.

Кардиолог назвала 5 продуктов, без которых не обойтись гипертонику

Кардиолог назвала 5 продуктов, без которых не обойтись гипертонику

Ранее диетолог Юлия Бурякова рассказала, что бананы опасны для больных сахарным диабетом. По словам эксперта, самыми полезными являются сезонные овощи и фрукты.

Обложка ©

Getty Images / Westend61

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров