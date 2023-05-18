Эндокринолог рассказала, чем полезно мороженое и для кого оно опасно
Эндокринолог Павлова: Мороженое может навредить больным диабетом
До начала лета осталось меньше двух недель, и одним из главных лакомств в этот период, конечно же, станет мороженое. Однако такой десерт полезен не для всех — некоторым он может навредить, например, диабетикам. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
"Жир и сахар — это то, что нельзя рекомендовать для людей с проблемами эндокринной системы. Но мороженое несёт одну большую пользу — эмоциональную. Позволив себе лакомство, люди с повышенной тягой к сладкому (и не обязательно с уже имеющимся диабетом) испытывают гедонистическое наслаждение. Возможно, в какой-то конкретный момент это наслаждение для них единственное и очень острое", — приводят её слова на сайте kp.ru
Медик добавила, что в такие моменты происходит выброс гормонов счастья, которые оздоравливают все органы, включая сердечно-сосудистую систему, однако от этого лекарством для диабетиков лакомство всё же не является.
Ранее диетолог Юлия Бурякова рассказала, что бананы опасны для больных сахарным диабетом. По словам эксперта, самыми полезными являются сезонные овощи и фрукты.
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