Эндокринолог рассказала, чем полезно мороженое и для кого оно опасно

До начала лета осталось меньше двух недель, и одним из главных лакомств в этот период, конечно же, станет мороженое. Однако такой десерт полезен не для всех — некоторым он может навредить, например, диабетикам. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Жир и сахар — это то, что нельзя рекомендовать для людей с проблемами эндокринной системы. Но мороженое несёт одну большую пользу — эмоциональную. Позволив себе лакомство, люди с повышенной тягой к сладкому (и не обязательно с уже имеющимся диабетом) испытывают гедонистическое наслаждение. Возможно, в какой-то конкретный момент это наслаждение для них единственное и очень острое", — приводят её слова на сайте kp.ru

Медик добавила, что в такие моменты происходит выброс гормонов счастья, которые оздоравливают все органы, включая сердечно-сосудистую систему, однако от этого лекарством для диабетиков лакомство всё же не является.