Диетолог объяснила, в каких случаях овощи и фрукты могут нанести вред здоровью

Некоторые овощи и фрукты могут нанести вред людям, имеющим проблемы с ЖКТ, сахаром и лишним весом. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с "Тульской службой новостей".

Так, эксперт отметила, что людям, у которых не всё в порядке с желудочно-кишечным трактом, вредно есть большое количество грубой клетчатки и в целом много сырых овощей и фруктов, особенно в период обострения.

"К опасным для них относится белокочанная капуста в сыром виде. У людей с патологиями печени и желчевыводящих путей проблемы с пищеварением могут вызвать баклажаны и помидоры — их лучше в период обострения ограничить или убрать из рациона", — подчеркнула специалист, рекомендовав людям с гастритом и язвой ограничить употребление кислых фруктов и ягод.

При сахарном диабете не стоит есть фрукты и овощи, которые могут привести к набору лишнего веса и повысить сахар в крови. К ним относятся хурма, бананы, виноград. Кроме того, диетолог не рекомендует диабетикам есть арбузы, где много углеводов. Помимо этого, людям с лишним весом и сахарным диабетом следует ограничить употребление картофеля, также содержащего большое количество углеводов, отметила Бурякова.

Эндокринолог добавила, что самыми полезными являются сезонные овощи и фрукты.

"Такие овощи и фрукты выращены в нашей полосе, не подвергались долгой и сложной транспортировке, именно поэтому в них гораздо больше витаминов, чем в деревянных овощах и фруктах, которые мы видим в супермаркете зимой. Скоро появятся сезонные клубника и редис", — заключила специалист.