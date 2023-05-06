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6 мая, 20:09

Диетолог перечислила фрукты, которые нельзя есть на ужин худеющим

Диетолог Панова: Фрукты на ужин способствуют набору веса

Тем, кто хочет похудеть, есть фрукты на ужин не рекомендуется, так как они содержат много сахара. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог, эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова.

"Особенно если речь идёт о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках. Они содержат большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса", — пояснила "Газете.ru" Панова.

После 18:00 врач рекомендовала вообще отказаться от употребления сладких фруктов, а несладкие хотя бы есть меньше.

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Ранее Лайф писал о заболеваниях, при которых нельзя есть цитрусовые. Так, их не стоит употреблять людям, склонным к аллергии.

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Арина Родионова
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