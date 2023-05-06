Диетолог перечислила фрукты, которые нельзя есть на ужин худеющим

Тем, кто хочет похудеть, есть фрукты на ужин не рекомендуется, так как они содержат много сахара. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог, эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова.

"Особенно если речь идёт о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках. Они содержат большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса", — пояснила "Газете.ru" Панова.

После 18:00 врач рекомендовала вообще отказаться от употребления сладких фруктов, а несладкие хотя бы есть меньше.