Диетолог перечислила фрукты, которые нельзя есть на ужин худеющим
Диетолог Панова: Фрукты на ужин способствуют набору веса
Тем, кто хочет похудеть, есть фрукты на ужин не рекомендуется, так как они содержат много сахара. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог, эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова.
"Особенно если речь идёт о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках. Они содержат большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса", — пояснила "Газете.ru" Панова.
После 18:00 врач рекомендовала вообще отказаться от употребления сладких фруктов, а несладкие хотя бы есть меньше.
Ранее Лайф писал о заболеваниях, при которых нельзя есть цитрусовые. Так, их не стоит употреблять людям, склонным к аллергии.
Freepik