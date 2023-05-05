Названы заболевания, при которых нельзя есть цитрусовые

Есть некоторые заболевания, при которых следует с осторожностью употреблять цитрусовые. Об этом рассказали в проекте Роспотребнадзора "Здоровое питание".

"Несмотря на свою полезность, цитрусовые имеют несколько противопоказаний. Их не стоит употреблять людям, склонным к аллергии, так как плоды имеют высокую аллергенность. По той же причине осторожными с этими фруктами следует быть кормящим мамам: в период лактации цитрусы могут стать причиной аллергии у малыша", — отметили эксперты.

Кроме того, соки цитрусовых имеют высокую кислотность и могут привести к обострению хронической язвы желудка, панкреатита или гастрита. Также специалисты рекомендуют почистить зубы или хотя бы прополоскать рот после употребления таких фруктов. Это позволит защитить эмаль.

Отдельно эксперты остановились на грейпфрутах. Этот несомненно полезный фрукт при определённых обстоятельствах может нанести вред. Так, его нельзя есть при приёме противоаритмических и антигистаминных средств, антибиотиков, оральных контрацептивов и препаратов для снижения давления, а также спазмолитиков.