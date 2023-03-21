Названы семь неожиданных и крайне полезных свойств грейпфрута

Такой низкокалорийный фрукт, как грейпфрут, содержит много минералов, витаминов и полезных веществ. Употребляя его, можно не только удовлетворить аппетит, но и контролировать вес и даже сбалансировать уровень бактерий в кишечнике. О семи неожиданных преимуществах употребления грейпфрута рассказали авторы издания Eat This, Not That, посвящённого здоровому питанию.

Они отмечают, что, во-первых, грейпфрут укрепляет иммунитет. В 100 граммах фрукта содержится 30 мг витамина C. Достаточно съесть один грейпфрут среднего размера, чтобы получить суточную дозу аскорбиновой кислоты. Во-вторых, эти фрукты полезны при резистентности к инсулину. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Medicinal Food, потребление половины грейпфрута перед основным приёмом пищи в течение двух часов снижало уровень глюкозы в крови и резистентность к инсулину.

Кроме того, фрукты способствуют повышению уровня калия в организме, который, в свою очередь, снижает давление. Также грейпфруты благодаря большому количеству витамина C повышают выработку коллагена, поддерживающего структуру кожи и состояние кровеносных сосудов. Так как данные фрукты одновременно являются низкокалорийными и сытными, они помогают поддерживать дефицит калорий. А благодаря содержанию антиоксидантов, клетчатки и калия — укрепляют сердце. В некоторых исследованиях говорится о наличии связи между употреблением грейпфрутов и снижением риска ишемической болезни сердца и ишемического инсульта. Помимо этого цитрусовые помогают усваивать железо.