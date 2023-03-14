Россиянам рассказали, как бороться с авитаминозом

Нехватка витаминов в организме может негативно сказаться на здоровье и самочувствии человека, весной эта проблема особенно актуальна, поэтому важно употреблять овощи и фрукты, высыпаться и отказаться от курения. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

При нехватке разных витаминов люди чувствуют сильную слабость, упадок сил, им сложно сосредоточиться на рабочих задачах. Чаще всего встречается недостаток витамина D, в этом случае нередки болезни и набор веса. Особенно дефицит ощущается зимой, когда в рационе меньше овощей и фруктов, мало физической активности.

Чтобы определить нехватку определённых витаминов в организме, нужно сдать кровь на исследование. После этого врач определит терапию. Но помочь себе можно и самостоятельно, для этого нужно придерживаться правильного образа жизни: не курить, хорошо спать и питаться.

"Особое внимание надо обратить на своё питание: не нужно исключать конкретные продукты или группы продуктов из своего рациона, без медицинских или иных показаний, так как это как раз может спровоцировать нехватку витаминов. Например, отсутствие продуктов животного происхождения ведёт к дефициту витамина В12. Откажитесь от рестриктивных диет, ешьте сезонные овощи и фрукты", — сказала эксперт изданию "Вести Подмосковья".