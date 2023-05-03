Названы продукты, которые помогут никогда не знать о дефиците витаминов

Чтобы избежать нехватки витаминов в организме, нужно правильно питаться. Потребность в полезных микроэлементах особенно повышается при физических нагрузках, стрессах и инфекционных заболеваниях. В сочетании с несбалансированным питанием, нехваткой солнечного света, повышенным потреблением алкоголя дефицита не избежать. Однако справиться с этим помогут некоторые продукты. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт клиники "МЕДСИ на Дубнинской" Анна Гончарова.

"На осенне-зимний период приходится высокая частота острых респираторных заболеваний и инфекций, в том числе вирусных, после которых резервные силы нашего организма изрядно истощаются. Поэтому нужно уделить большое внимание для восстановления адаптивной функции нашего организма", — пояснила медик.

Например, такие витамины, как В2, В5, В9, С, А, D повышают сопротивление к инфекционным заболеваниям и в разной степени восстанавливают защитные функции нашего иммунитета. В печени, особенно в говяжьей, есть витамины В2, В5, А, в яйцах — А, D, В2, В5, в петрушке — В2 и В9.

Шиповник, облепиха, смородина, цитрусовые и многие другие фрукты содержат большое количество витамина С. Это наш главный антиоксидант, который к тому же улучшает усваивание железа. Жирные сорта рыбы и рыбий жир богаты витаминами В5, А и D. Также последний содержится в молоке и твёрдых сортах сыра.

Более детально узнать о своем гипо- или авитаминозе можно, сдав анализ крови на витаминный комплекс (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12), по результату которого врач подберёт подходящую для вас коррекцию дефицита, определит дозировки и продолжительность приёма витаминных препаратов.