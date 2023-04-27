Диетолог назвала фрукт, бомбически насыщающий организм витамином С

Один плод киви способен заменить три-четыре суточные дозы витамина С, он также благотворно влияет на пищеварительную систему. Об этом рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

"Киви — это практически бомба по витамину C. Там превышение нормы идёт в три-четыре раза. Если съесть одно киви, то можно три дня ничего не делать — не есть апельсины и другие цитрусовые, не есть другие ягоды, фрукты и овощи, содержащие витамин С. Их можно просто исключить из рациона", — пояснила она.

По её словам, фрукт хорошо сочетается даже с мясом, помогая ему хорошо усваиваться организмом. Всё благодаря ферментам, содержащимся в киви, именно они прекрасно расщепляют белок, а органические кислоты и клетчатка в составе стимулируют аппетит и пищеварение, отметила медик.