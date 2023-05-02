Терапевт предупредил о риске возникновения камней в почках при злоупотреблении витаминами

Приём витамина D в больших количествах может привести к появлению камней в почках у пожилых людей. Об этом в беседе с "Москвой 24" сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если злоупотреблять витамином D, это может привести к образованию камней в почках. Уровень кальция в крови повысится настолько, что они могут формироваться", — предупредил специалист.

Но это ещё не всё. Из-за бесконтрольного приёма витамина D могут быть мышечные были. Ещё злоупотребление чревато повышением хрупкости костей. Поэтому Хухрин призвал перед принимать витамин только по рекомендации врача и соблюдать дозировку.