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2 мая, 07:18

Терапевт предупредил о риске возникновения камней в почках при злоупотреблении витаминами

Врач Хухрев: Злоупотребление витамином D чревато образованием камней в почках

Приём витамина D в больших количествах может привести к появлению камней в почках у пожилых людей. Об этом в беседе с "Москвой 24" сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если злоупотреблять витамином D, это может привести к образованию камней в почках. Уровень кальция в крови повысится настолько, что они могут формироваться", — предупредил специалист.

Но это ещё не всё. Из-за бесконтрольного приёма витамина D могут быть мышечные были. Ещё злоупотребление чревато повышением хрупкости костей. Поэтому Хухрин призвал перед принимать витамин только по рекомендации врача и соблюдать дозировку.

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Ранее эксперт Валентина Салман посоветовала поддерживать уровень витамина D для усвоения кальция. А для его сохранения нужно следить за рационом.

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Freepik / jcomp

Светлана Оперук
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