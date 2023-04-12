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12 апреля, 09:18

Как поддерживать нужный уровень кальция в организме и укреплять кости: советы нутрициолога

Эксперт Салман посоветовала поддерживать уровень витамина D для усвоения кальция

В организме человека может быть достаточно кальция, но бывает так, что он не распределяется в костные ткани. Это связано с нехваткой витамина D и магния. Об этом в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог Валентина Салман. Она указала, что для сохранения кальция нужно следить за рационом.

Нутрициолог Валентина Салман. Фото предоставлено Лайфу

Нутрициолог Валентина Салман. Фото предоставлено Лайфу

"Чтобы кальций сохранялся, нужно следить за тем, чтобы был в целом сбалансированный рацион и чтобы не было продуктов в избытке, которые кальций вымывают. Это, например, кофе, в первую очередь, и другие вообще любые кофеиносодержащие напитки", — отметила эксперт.

По словам специалиста, кальций в крови часто проверяют по показателю "кальций общий", но она считает такой метод неэффективным. По нему нельзя увидеть дефицит этого элемента в костных тканях.

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Мнение о том, что кальций есть только в молочной продукции, — это стереотип, рассказала нутрициолог. Она указала, что в растительных источниках его даже больше. К примеру, в 100 граммах творога содержится до 170 мг этого элемента, а в том же количестве миндаля – 270 мг.

Ранее Лайф писал о том, что несмотря на распространённое мнение о пользе коровьего молока, во взрослом возрасте пить его не рекомендуется. Особенно это касается людей старше 50 лет.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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