Как поддерживать нужный уровень кальция в организме и укреплять кости: советы нутрициолога

В организме человека может быть достаточно кальция, но бывает так, что он не распределяется в костные ткани. Это связано с нехваткой витамина D и магния. Об этом в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог Валентина Салман. Она указала, что для сохранения кальция нужно следить за рационом.

Нутрициолог Валентина Салман. Фото предоставлено Лайфу

"Чтобы кальций сохранялся, нужно следить за тем, чтобы был в целом сбалансированный рацион и чтобы не было продуктов в избытке, которые кальций вымывают. Это, например, кофе, в первую очередь, и другие вообще любые кофеиносодержащие напитки", — отметила эксперт.

По словам специалиста, кальций в крови часто проверяют по показателю "кальций общий", но она считает такой метод неэффективным. По нему нельзя увидеть дефицит этого элемента в костных тканях.

Мнение о том, что кальций есть только в молочной продукции, — это стереотип, рассказала нутрициолог. Она указала, что в растительных источниках его даже больше. К примеру, в 100 граммах творога содержится до 170 мг этого элемента, а в том же количестве миндаля – 270 мг.