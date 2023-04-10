Россиянам назвали полезные весенние продукты, которые должны быть в рационе каждого

Существует ряд продуктов, которые особенно важно добавить весной в рацион. Как рассказал в беседе с "Газетой.ru" диетолог-консультант, заместитель директора АНО "НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов, речь идёт, в частности, о редисе и черемше.

По его словам, местные овощи и зелень гораздо полезнее, чем привезённые издалека. Например, лидирующее место по пользе занимает черемша — дикий (медвежий) лук. В средней полосе России её собирают уже в апреле. Растение богато витамином С, эфирными маслами, а также обладает антибактериальным действием. Черемша поможет улучшить аппетит и стабилизировать работу ЖКТ, добавил Кабанов.

Он также рекомендовал обратить внимание на редис, который имеет очень короткий вегетационный период — от 35 до 40 дней. Именно благодаря этому первый урожай овоща в России снимают уже в конце апреля. Он содержит в составе витамин С, витамины группы В и каротиноиды, а также кальций, железо и магний.

"Американское онкологическое общество внесло крестоцветные овощи в список продуктов-антиканцерогенов и рекомендует включать их в рацион не реже двух-трёх раз в неделю. Кроме того, редис отличается низкой калорийностью (всего 16 ккал на 100 г веса) и богат клетчаткой, что делает его идеальным диетическим продуктом", — добавил врач.

Кроме того, полезным в апрельском рационе будет ревень — ценный источник витамина К, участвующего в кроветворении и помогающего усвоению кальция. Он содержит и антиоксиданты, в частности антоциан. Однако медик напомнил, что употреблять можно только стебли, так как корни и листья содержат токсины.