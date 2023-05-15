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15 мая, 13:35

Диетолог назвала безопасную дозу фруктов и овощей, которую нельзя превышать даже здоровым людям

Диетолог Соломатина: Фрукты и овощи могут навредить людям с заболеваниями ЖКТ

Большинство людей считают фрукты и овощи безусловно полезной пищей, однако в некоторых случаях они могут нанести вред здоровью. Для кого их употребление обернётся проблемами, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Даже здоровому человеку без каких-либо противопоказаний не стоит есть более 500 граммов фруктов и овощей в день, а людям с заболеваниями ЖКТ лучше сильно ограничить употребление этих продуктов.

"Фрукты содержат много органических кислот. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (особенно в стадии обострения, а некоторым — при хронической форме) фрукты могут навредить. Особенно если их употреблять на голодный желудок и в большом количестве. Кислые фрукты с большей вероятностью могут вызывать обострение", предупредила врач.

Овощи хоть и не такие сладкие, но тоже могут вызвать сбой в работе организма. Например, при воспалении желудочно-кишечного тракта содержащаяся в овощах клетчатка может усугублять состояние воспалившихся тканей.

Диетолог также рассказала, что в портящихся фруктах и овощах может развиваться патогенная флора и употребление их в пищу способно привести к отравлению. В особенности стоит воздержаться от перезревших овощей и фруктов в меню тем взрослым и детям, которые страдают психическими заболеваниями.

Диетолог назвала самые вредные для здоровья фрукты

Диетолог назвала самые вредные для здоровья фрукты

Ранее Лайф рассказывал о рекомендациях врачей по мытью фруктов. Правильная процедура поможет избежать болей в животе, диареи и сохранить продукты свежими дольше.

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Unsplash

Юрий Лысенко
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