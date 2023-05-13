Врач пояснил, как мыть фрукты, чтобы избежать проблем с желудком

Чтобы избежать диареи и болей в животе, важно мыть фрукты в холодной воде и протирать их чистым полотенцем. Об этом рассказал онколог и маммолог Данаил Назлиев.

"Важно мыть фрукты в холодной воде. Это не только предотвращает распространение бактерий, но и помогает сохранить свежесть фруктов и предотвратить их порчу. Для этого просто наполните миску или раковину холодной водой и добавьте фрукты. Дайте фруктам пропитаться в течение нескольких минут, а затем промойте их чистой водой", — написал он в телеграм-канале.

По мнению врача, такой метод мытья поможет удалить грязь, бактерии и другие загрязнения. После этой процедуры нужно использовать чистые полотенца для сушки фруктов.

"Вымыв фрукты в холодной воде и высушив их чистым полотенцем или тканью, вы можете быть уверены, что не заболеете диареей или другими болезнями, если съедите фрукты", — отметил специалист.