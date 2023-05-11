Нутрициолог рассказала россиянам, что есть и пить, чтобы подготовиться к лету

Во избежание вирусов, проблем с пищеварением и усталости стоит заранее начать готовить организм к лету. Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова назвала продукты, которые нужно добавить в рацион, чтобы укрепить иммунитет перед сезоном отпусков.

"Шпинат, рукола, латук, айсберг — все эти виды салатов, без сомнений, помогут укрепить организм перед началом летнего сезона. В салате содержится огромное количество витаминов, которое влияет на весь организм. А ещё при помощи салата можно готовить много различных блюд", — рассказала она Лайфу.

Другим элементом рациона Свиридова рекомендует сделать кисломолочные продукты, содержащие множество полезных бактерий. Однако йогуртов стоит избегать, поскольку в них могут содержаться консерванты, добавки и сахар.

Также специалист посоветовала всегда держать дома цитрусовые: они не только содержат важный для организма витамин C, но и помогут победить вирусы. Именно поэтому, добавила Свиридова, на завтрак стоит почаще делать апельсиновые или грейпфрутовые фреши с кусочками фруктов. Другая рекомендация от нутрициолога — пить достаточное количество воды.

"Перед началом летнего сезона ваш организм может немного обезвоживаться. Постарайтесь увеличить норму питьевой воды в день. Вода поможет вам избавиться от всех шлаков и токсинов в организме, а также и подготовить ваше тело к летнему сезону. Учёные выяснили, что на солнце надо пить чуть больше воды, чем обычно. Поэтому лучше заняться этим заранее", — отметила она.

Также нутрициолог порекомендовала заменить сахар на фрукты: это укрепит иммунитет и поможет в борьбе с привычкой постоянно употреблять сладкое за чаем или перекусом.