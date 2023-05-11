Нутрициолог рассказала россиянам, что есть и пить, чтобы подготовиться к лету
Нутрициолог Свиридова посоветовала заменить сахар на фрукты перед летним сезоном
Во избежание вирусов, проблем с пищеварением и усталости стоит заранее начать готовить организм к лету. Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова назвала продукты, которые нужно добавить в рацион, чтобы укрепить иммунитет перед сезоном отпусков.
"Шпинат, рукола, латук, айсберг — все эти виды салатов, без сомнений, помогут укрепить организм перед началом летнего сезона. В салате содержится огромное количество витаминов, которое влияет на весь организм. А ещё при помощи салата можно готовить много различных блюд", — рассказала она Лайфу.
Другим элементом рациона Свиридова рекомендует сделать кисломолочные продукты, содержащие множество полезных бактерий. Однако йогуртов стоит избегать, поскольку в них могут содержаться консерванты, добавки и сахар.
Также специалист посоветовала всегда держать дома цитрусовые: они не только содержат важный для организма витамин C, но и помогут победить вирусы. Именно поэтому, добавила Свиридова, на завтрак стоит почаще делать апельсиновые или грейпфрутовые фреши с кусочками фруктов. Другая рекомендация от нутрициолога — пить достаточное количество воды.
"Перед началом летнего сезона ваш организм может немного обезвоживаться. Постарайтесь увеличить норму питьевой воды в день. Вода поможет вам избавиться от всех шлаков и токсинов в организме, а также и подготовить ваше тело к летнему сезону. Учёные выяснили, что на солнце надо пить чуть больше воды, чем обычно. Поэтому лучше заняться этим заранее", — отметила она.
Также нутрициолог порекомендовала заменить сахар на фрукты: это укрепит иммунитет и поможет в борьбе с привычкой постоянно употреблять сладкое за чаем или перекусом.
Ранее Елена Свиридова призвала не пропускать приёмы пищи. По её словам, полноценный рацион даст не только заряд бодрости, но поможет справиться со стрессом во время рабочего дня.
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