Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 11:11

Пробуди мозг!: Врач дала 5 простых советов для тех, у кого уже нет сил на жизнь

Нутрициолог Свиридова призвала не пить больше одной кружки кофе в день

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Современный человек часто очень сильно устаёт на работе: постоянные дедлайны, задачи, поздние приходы домой после тяжёлого рабочего дня. Помочь справиться со стрессом и постоянной усталостью во время рабочего дня можно с помощью правильного питания. О том, как это сделать, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса "Приём" Елена Свиридова.

В первую очередь эксперт призвала соблюдать все приёмы пищи.

"Если мы будем пропускать обед или ужин, то очень часто у людей начинаются сильные головные боли, постоянное плохое настроение, и, как следствие, усталость даже не только на рабочем месте, но и даже на выходных. Уделите себе 15–20 минут на обед, завтрак или ужин. Поверьте, это не только поднимет ваш заряд бодрости, но и будет очень полезным для вашего организма", — отметила Свиридова.

Если ноги болят не от усталости, это признак тяжёлой болезни, и вот как её вычислить

Если ноги болят не от усталости, это признак тяжёлой болезни, и вот как её вычислить

Также нутрициолог призвала есть больше орехов. Научно доказано, что они помогают не только улучшать работу мозга, но также поднимают настроение. На работу с собой можно брать ореховые батончики, или же просто перекусы, в составе которых содержатся орехи.

Многие люди пытаются взбодриться с помощью кофе, но перебарщивать с этим напитком не стоит, так как у кофеманов организм начинает реагировать на недостаток кофеина. Из-за этого ещё больше может клонить в сон, или же появится усталость. Специалист рекомендует пить не больше чашки кофе в день, а лучше ещё меньше.

Врач рассказал, чем грозит постоянное пониженное давление

Врач рассказал, чем грозит постоянное пониженное давление

Побороть усталость помогут овощи. По словам Свиридовой, эксперты выяснили, что они лучше, чем кофе и любой энергетик. Овощной суп, тушёные овощи или салат на обед прекрасно поднимут заряд бодрости.

Кроме того, собеседница Лайфа призвала концентрироваться на еде. Завтрак и обед "за три секунды" грозит большими проблемами не только с пищеварением, но и болезнями всего организма.

"Постарайтесь во время еды сконцентрироваться на том, что вы едите: отключите телефон, закройте ноутбук, и не спеша позавтракайте. Так ваш организм немного отдохнёт, а кроме того, и получит нужную ему энергию, чтобы дальше справляться со всеми делами", — рекомендует нутрициолог.

Постоянно хочется спать: 6 лайфхаков, как бороться с не вовремя накрывающей сонливостью

Постоянно хочется спать: 6 лайфхаков, как бороться с не вовремя накрывающей сонливостью

Ранее врач-невролог Елена Мирошник объяснила, как справиться с усталостью и бессонницей весной. Специалист отметила, что в это время года обостряются хронические заболевания или дают о себе знать неправильное питание и нагрузка на работе.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров