Пробуди мозг!: Врач дала 5 простых советов для тех, у кого уже нет сил на жизнь

Современный человек часто очень сильно устаёт на работе: постоянные дедлайны, задачи, поздние приходы домой после тяжёлого рабочего дня. Помочь справиться со стрессом и постоянной усталостью во время рабочего дня можно с помощью правильного питания. О том, как это сделать, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса "Приём" Елена Свиридова.

В первую очередь эксперт призвала соблюдать все приёмы пищи.

"Если мы будем пропускать обед или ужин, то очень часто у людей начинаются сильные головные боли, постоянное плохое настроение, и, как следствие, усталость даже не только на рабочем месте, но и даже на выходных. Уделите себе 15–20 минут на обед, завтрак или ужин. Поверьте, это не только поднимет ваш заряд бодрости, но и будет очень полезным для вашего организма", — отметила Свиридова.

Также нутрициолог призвала есть больше орехов. Научно доказано, что они помогают не только улучшать работу мозга, но также поднимают настроение. На работу с собой можно брать ореховые батончики, или же просто перекусы, в составе которых содержатся орехи.

Многие люди пытаются взбодриться с помощью кофе, но перебарщивать с этим напитком не стоит, так как у кофеманов организм начинает реагировать на недостаток кофеина. Из-за этого ещё больше может клонить в сон, или же появится усталость. Специалист рекомендует пить не больше чашки кофе в день, а лучше ещё меньше.

Побороть усталость помогут овощи. По словам Свиридовой, эксперты выяснили, что они лучше, чем кофе и любой энергетик. Овощной суп, тушёные овощи или салат на обед прекрасно поднимут заряд бодрости.

Кроме того, собеседница Лайфа призвала концентрироваться на еде. Завтрак и обед "за три секунды" грозит большими проблемами не только с пищеварением, но и болезнями всего организма.

"Постарайтесь во время еды сконцентрироваться на том, что вы едите: отключите телефон, закройте ноутбук, и не спеша позавтракайте. Так ваш организм немного отдохнёт, а кроме того, и получит нужную ему энергию, чтобы дальше справляться со всеми делами", — рекомендует нутрициолог.