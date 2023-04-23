Врач рассказал, чем грозит постоянное пониженное давление

Терапевт онлайн-клиники Budu Андрей Рябков предупредил, что постоянное пониженное давление (гипотония) может привести к хронической усталости, а также слабости и повышенной утомляемости.

В первую очередь пониженное давление провоцирует дефицит кислорода в крови. Это негативно влияет на мозг, сердце и другие органы, объяснил врач в интервью "Мосленте".

"При гипотонии также возможно развитие почечной недостаточности, повышается риск развития инсульта", — рассказал Рябков.

Как правило, люди с гипотонией жалуются на чувство усталости, нарушение сна, учащённое сердцебиение, повышенное потоотделение, частые височные боли, а также головокружение и одышку. Также они метеочувствительны. Пониженное давление проявляет себя в виде обмороков, особенно в духоте, пояснил терапевт.

При симптомах низкого артериального давления нужно обращаться к кардиологу, советует доктор. После тщательного осмотра врач соберёт анамнез и подберёт правильное лечение.