Если ноги болят не от усталости, это признак тяжёлой болезни, и вот как её вычислить

Если вы не очень сильно нагружаете ноги, но они всё равно постоянно болят, возможно, у вас тромбоз глубоких вен. Разберёмся, что это такое и что делать дальше.

Что такое тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Признаки ТГВ на правой ноге: покраснение и припухлость. Фото © hotcore.info

Глубокие вены на ногах обычно проходят через мышцы голени или бедра. Они расположены глубоко под кожей и толще, чем обычные вены. В них могут появиться тромбы — сгустки, которые мешают нормальному току крови. Когда это происходит, возникает ТГВ.

Тромбоз глубоких вен: Причины

1. Недостаток физической активности. Если вы мало двигаетесь, кровь скапливается в нижней части тела. Там она замедляется, что повышает риск образования тромбов.

Почему болят ноги — основные причины возникновения ТВГ. Фото © Freepik

2. Операции на ногах или брюшной полости. Если хирургическое вмешательство и восстановление длятся долго, риск скопления крови тоже повышается.

3. Повреждение или воспаление сосудов. Переломы костей и травмы мышц могут повредить кровеносные сосуды или сузить их. Воспалительные процессы тоже ухудшают их функцию.

4. Беременность. В этот период повышается свёртываемость крови, чтобы предотвратить её чрезмерную потерю во время родов. Сгустки также могут появиться в течение шести недель после родов.

Оральные контрацептивы. Фото © Wikimedia Commons / Matthew Bowden

5. Противозачаточные таблетки и заместительная гормональная терапия. Женский гормон эстроген повышает свёртываемость крови.

Другие факторы риска, способствующие проявлению тромбоза глубоких вен: курение;

лишний вес;

обезвоживание;

возраст от 60 лет.

Симптомы тромбоза глубоких вен

Явные признаки ТГВ на левой ноге. Фото © Wikimedia Commons / James Heilman, MD

Иногда ТГВ вообще никак не проявляется, но стоит обратить внимание на основные симптомы: боль или отёк в голени;

потепление любого участка кожи на ноге;

покраснение кожи на задней части ноги чуть ниже колена. Обычно болезнь поражает только одну ногу. Обе — реже, но бывает, что ТГВ проявляется и в других частях тела.

Тромбоз глубоких вен: Лечение

Какое может быть лечение, если болят ноги и обнаружен тромбоз? Фото © Freepik / peoplecreations

Если у вас есть хотя бы один из симптомов — идите к врачу. При обнаружении тромба вам назначат антикоагулянты — препараты, "разжижающие" кровь. Они сдержат рост сгустка и не дадут ему делиться на фрагменты, которые могут по кровотоку попасть в другие части тела или органы.