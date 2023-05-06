Если ноги болят не от усталости, это признак тяжёлой болезни, и вот как её вычислить
Вены на ваших ногах бьют в колокола, потому что вы долгое время просто не обращали на них внимания. И вот ужасно страшный ответ на вопрос "почему болят ноги".
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Если вы не очень сильно нагружаете ноги, но они всё равно постоянно болят, возможно, у вас тромбоз глубоких вен. Разберёмся, что это такое и что делать дальше.
Что такое тромбоз глубоких вен (ТГВ)
Признаки ТГВ на правой ноге: покраснение и припухлость. Фото © hotcore.info
Глубокие вены на ногах обычно проходят через мышцы голени или бедра. Они расположены глубоко под кожей и толще, чем обычные вены. В них могут появиться тромбы — сгустки, которые мешают нормальному току крови. Когда это происходит, возникает ТГВ.
Тромбоз глубоких вен: Причины
1. Недостаток физической активности. Если вы мало двигаетесь, кровь скапливается в нижней части тела. Там она замедляется, что повышает риск образования тромбов.
Почему болят ноги — основные причины возникновения ТВГ. Фото © Freepik
2. Операции на ногах или брюшной полости. Если хирургическое вмешательство и восстановление длятся долго, риск скопления крови тоже повышается.
3. Повреждение или воспаление сосудов. Переломы костей и травмы мышц могут повредить кровеносные сосуды или сузить их. Воспалительные процессы тоже ухудшают их функцию.
4. Беременность. В этот период повышается свёртываемость крови, чтобы предотвратить её чрезмерную потерю во время родов. Сгустки также могут появиться в течение шести недель после родов.
Оральные контрацептивы. Фото © Wikimedia Commons / Matthew Bowden
5. Противозачаточные таблетки и заместительная гормональная терапия. Женский гормон эстроген повышает свёртываемость крови.
Другие факторы риска, способствующие проявлению тромбоза глубоких вен:
- курение;
- лишний вес;
- обезвоживание;
- возраст от 60 лет.
Симптомы тромбоза глубоких вен
Явные признаки ТГВ на левой ноге. Фото © Wikimedia Commons / James Heilman, MD
Иногда ТГВ вообще никак не проявляется, но стоит обратить внимание на основные симптомы:
- боль или отёк в голени;
- потепление любого участка кожи на ноге;
- покраснение кожи на задней части ноги чуть ниже колена.
Обычно болезнь поражает только одну ногу. Обе — реже, но бывает, что ТГВ проявляется и в других частях тела.
Тромбоз глубоких вен: Лечение
Какое может быть лечение, если болят ноги и обнаружен тромбоз? Фото © Freepik / peoplecreations
Если у вас есть хотя бы один из симптомов — идите к врачу. При обнаружении тромба вам назначат антикоагулянты — препараты, "разжижающие" кровь. Они сдержат рост сгустка и не дадут ему делиться на фрагменты, которые могут по кровотоку попасть в другие части тела или органы.
Если ТГВ вовремя не вылечить, будут большие проблемы. У каждого десятого больного развивается лёгочная эмболия — закупорка артерии в лёгком. Её симптомы: одышка, боль в груди при вдохе и внезапное снижение кровяного давления вплоть до коллапса.