Онколог объяснил, как правильно отдыхать
Онколог Назлиев: Чтобы отдохнуть по-настоящему, нужно отвлечься от мирской суеты
У многих россиян есть вредная привычка ждать каких-то праздников, чтобы наконец отдохнуть. Очень важно дать себе перерыв уже при первых признаках выгорания. О том, как правильно провести длинные майские выходные, рассказал в своём телеграм-канале онколог Данаил Назлиев.
"Я понимаю, как трудно найти время для отдыха в нашей повседневной жизни. Мы склонны думать, что отдохнуть от суеты — это значит сидеть на диване, листать телефон или смотреть Netflix. Но смена деятельности — это не то же самое, что отдых", — подчеркнул врач.
Онколог уверен, что суть настоящего отдыха заключается в том, чтобы найти время для чего-то, что приносит лично вам удовольствие. Чтобы действительно отдохнуть, нужно позволить себе отключиться от мирской суеты, пояснил врач.
"Вам нужно убедиться, что вы действительно делаете что-то, что приносит вам радость и успокаивает ваш разум. Поэтому, если вы чувствуете себя перегруженным, сделайте перерыв. Сделайте что-то, что заставит вас чувствовать себя хорошо и даст возможность расслабиться. Ваше тело, разум и душа будут благодарны вам за это!" — сказал Назлиев.
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