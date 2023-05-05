Онколог объяснил, как правильно отдыхать

У многих россиян есть вредная привычка ждать каких-то праздников, чтобы наконец отдохнуть. Очень важно дать себе перерыв уже при первых признаках выгорания. О том, как правильно провести длинные майские выходные, рассказал в своём телеграм-канале онколог Данаил Назлиев.

"Я понимаю, как трудно найти время для отдыха в нашей повседневной жизни. Мы склонны думать, что отдохнуть от суеты — это значит сидеть на диване, листать телефон или смотреть Netflix. Но смена деятельности — это не то же самое, что отдых", — подчеркнул врач.

Онколог уверен, что суть настоящего отдыха заключается в том, чтобы найти время для чего-то, что приносит лично вам удовольствие. Чтобы действительно отдохнуть, нужно позволить себе отключиться от мирской суеты, пояснил врач.