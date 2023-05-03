Коуч перечислил 6 способов успокоиться, когда всё бесит

Чувство раздражительности часто овладевает современными людьми, которых терзает стресс от негативных новостей, беспокойство о семье, будущем и финансах. В чём причины раздражительности и как с ней бороться, рассказал порталу "Страсти" мотивационный коуч Джобир Шоев.

По словам эксперта, зачастую это чувство является чрезмерной реакцией на ситуацию, однако порой имеет и явные медицинские причины, такие как проблемы со щитовидной железой, эндокринной системой или же психические расстройства. Если раздражительность становится невыносимой, следует пройти медицинское обследование, и только когда оно покажет, что со здоровьем всё в порядке, можно искать причину происходящего во внешнем мире. Шоев сравнивает жизнь современного человека с браузером, где открыто множество вкладок.

"Все эти обязанности, которыми вы жонглируете дома и на работе, занимают слишком много места в вашем сознании. Груз дел может затруднить поддержание спокойствия", — отмечает коуч.

Что же делать в такой ситуации? По мнению Шоева, есть шесть правил, выполняя которые, можно справиться с раздражительностью.

Качественный сон — это первое, о чем стоит позаботиться. Многие утверждают, что восемь часов сна — это непреложное условие, но Шоев рекомендует установить своей целью постоянный, восстанавливающий сон. Возможно, даже девять или десять часов, главное — по утрам чувствовать себя восстановившимся.

— это первое, о чем стоит позаботиться. Многие утверждают, что восемь часов сна — это непреложное условие, но Шоев рекомендует установить своей целью постоянный, восстанавливающий сон. Возможно, даже девять или десять часов, главное — по утрам чувствовать себя восстановившимся. Исключить из рациона кофеиносодержащие напитки . Кофеин — это стимулятор, за приливом энергии следует спад и, как следствие, раздражительность. И между ними существует тонкая грань.

. Кофеин — это стимулятор, за приливом энергии следует спад и, как следствие, раздражительность. И между ними существует тонкая грань. Следить за уровнем сахара в крови . По словам эксперта, слишком низкий уровень сахара вызывает каскад гормонов, включая кортизол (гормон стресса) и адреналин (гормон борьбы или бегства). Выброс кортизола, в свою очередь, иногда может вызвать агрессию. Кроме того, это грозит нарушением высших функций мозга, например тех, которые помогают контролировать импульсы.

. По словам эксперта, слишком низкий уровень сахара вызывает каскад гормонов, включая кортизол (гормон стресса) и адреналин (гормон борьбы или бегства). Выброс кортизола, в свою очередь, иногда может вызвать агрессию. Кроме того, это грозит нарушением высших функций мозга, например тех, которые помогают контролировать импульсы. Разбивать большие задачи на маленькие шаги и хвалить себя за завершение каждого шага . Бесконечный и непосильный список дел — самый короткий путь к раздражительности, подмечает коуч.

. Бесконечный и непосильный список дел — самый короткий путь к раздражительности, подмечает коуч. Практиковать дыхательные упражнения , особенно во время приступов агрессии. Согласно результатам исследований, глубокий вдох во время стресса не только помогает чувствовать себя менее возбуждёнными, но и замедляет сердцебиение и снижает количество кортизола в организме.

, особенно во время приступов агрессии. Согласно результатам исследований, глубокий вдох во время стресса не только помогает чувствовать себя менее возбуждёнными, но и замедляет сердцебиение и снижает количество кортизола в организме. Заняться своим телом. Во время физических упражнений происходит выброс эндорфинов — химических веществ, снимающих боль, уменьшающих стресс и улучшающих общее состояние.