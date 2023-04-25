Одним душно, другим дует: Как не разругаться с коллегами из-за климата в офисе

Одним вечно жарко, а другим постоянно холодно. Пожалуй, это классическое противостояние офисных сотрудников с приходом тёплого времени года. Нередко из-за открытых окон и включённых кондиционеров разворачиваются такие скандалы, что вся работа уходит на задний план. Как настроить климат в офисе без ссор с коллегами, выясняли журналисты телеканала "Москва 24".

Как отметил врач Иван Руссу, с одной стороны, долгое нахождение в душном помещении чревато снижением работоспособности, появлением головной боли и тошноты, а также обострением аллергических реакций. А с другой — сидеть весь день под кондиционером тоже не есть хорошо, так как это может обернуться простудными заболеваниями, в особенности это касается людей со слабым иммунитетом. Тем не менее нужно помнить, что в нашей стране действуют санитарные нормы, устанавливающие стандарты температуры, в частности и в офисных помещениях.

"По СанПиНу, когда среднесуточная температура за окном ниже 10, в офисе должно быть 22–24 градуса. Если выше, то 23–25. Когда на улице происходит какой-то погодный коллапс, установленные показатели могут немного отклоняться от нормы", — пояснил медик.