Одним душно, другим дует: Как не разругаться с коллегами из-за климата в офисе
Коуч Толстохлебова: Умение идти на компромисс поможет наладить климат в офисе
Одним вечно жарко, а другим постоянно холодно. Пожалуй, это классическое противостояние офисных сотрудников с приходом тёплого времени года. Нередко из-за открытых окон и включённых кондиционеров разворачиваются такие скандалы, что вся работа уходит на задний план. Как настроить климат в офисе без ссор с коллегами, выясняли журналисты телеканала "Москва 24".
Как отметил врач Иван Руссу, с одной стороны, долгое нахождение в душном помещении чревато снижением работоспособности, появлением головной боли и тошноты, а также обострением аллергических реакций. А с другой — сидеть весь день под кондиционером тоже не есть хорошо, так как это может обернуться простудными заболеваниями, в особенности это касается людей со слабым иммунитетом. Тем не менее нужно помнить, что в нашей стране действуют санитарные нормы, устанавливающие стандарты температуры, в частности и в офисных помещениях.
"По СанПиНу, когда среднесуточная температура за окном ниже 10, в офисе должно быть 22–24 градуса. Если выше, то 23–25. Когда на улице происходит какой-то погодный коллапс, установленные показатели могут немного отклоняться от нормы", — пояснил медик.
Когда температура в офисе не соответствует санитарным нормам, работникам необходимо обратиться к начальству, советует бизнес-тренер Екатерина Толстохлебова. Если же никаких изменений после этого так и не последовало, то вопрос следует решать через профсоюз, Роструд, суд или прокуратуру. А если же температура в офисе соответствует нормам, однако всё равно есть те, кому слишком душно или, наоборот, холодно, то нужно постараться найти компромисс. К примеру, можно составить график проветривания помещения или одних сотрудников посадить ближе к окну и кондиционеру, а других — подальше. Кроме того, постоянно мёрзнущим коллегам можно подарить пледы, резюмировала Толстохлебова.
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