Мясников назвал опасные бытовые приборы, которые могут вызвать "болезнь легионеров"

Некоторая бытовая техника, которая есть в доме у каждого россиянина, может нанести серьёзный вред для здоровья. В частности, речь идёт об использовании кондиционеров, увлажнителей воздуха и стиральных машин. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

По словам врача, из-за постоянной влажности в стиральной машине легко размножается плесень, а именно, под резиновым уплотнителем на её барабане. Когда дверь машинки открыта, споры этой плесени попадают в воздух. Мясников предупредил, что у людей с серьёзно ослабленным иммунитетом, почечной недостаточностью, онкологией и другими заболеваниями они могут спровоцировать пневмонию.

Вместе с этим он сообщил, что некоторые бактерии и грибки, попадающие в организм, могут вызвать "болезнь легионеров" — инфекцию, поражающую лёгкие. Такие микроорганизмы живут также и в фильтрах кондиционеров и увлажнителях воздуха. Для того чтобы вредная инфекция не навредила здоровью, стоит регулярно проводить чистку данной техники, предупредил телеведущий.