Доктор Мясников рассказал, как перестать быть рабом смартфона

Для борьбы с зависимостью от смартфона необходимо ограничить использование телефона всего до нескольких функций. Об этом в своей программе на канале "Россия-1" рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Медик рекомендовал также больше полагаться на свои знания, а не на данные из устройств. Он призвал анализировать информацию, полученную с помощью смартфонов.

Телеведущий предупредил о том, что регулярное использование телефонов негативно отражается на здоровье. К примеру, это может привести к сколиозу, астигматизму и близорукости. Кроме того, увеличивается риск онкозаболеваний из-за излучения микроволн, добавил Мясников.