Доктор Мясников рассказал, как перестать быть рабом смартфона
Доктор Мясников предупредил об опасности частого использования смартфонов
Для борьбы с зависимостью от смартфона необходимо ограничить использование телефона всего до нескольких функций. Об этом в своей программе на канале "Россия-1" рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.
Медик рекомендовал также больше полагаться на свои знания, а не на данные из устройств. Он призвал анализировать информацию, полученную с помощью смартфонов.
Телеведущий предупредил о том, что регулярное использование телефонов негативно отражается на здоровье. К примеру, это может привести к сколиозу, астигматизму и близорукости. Кроме того, увеличивается риск онкозаболеваний из-за излучения микроволн, добавил Мясников.
Ранее Лайф сообщал о том, что более 50% жителей России испытывают дискомфорт без мобильного телефона. Отсутствие возможности делать привычные вещи у 30% вызывает неприятные ощущения.
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