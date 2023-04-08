ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 12:14

Доктор Мясников рассказал, как перестать быть рабом смартфона

Доктор Мясников предупредил об опасности частого использования смартфонов

Для борьбы с зависимостью от смартфона необходимо ограничить использование телефона всего до нескольких функций. Об этом в своей программе на канале "Россия-1" рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Медик рекомендовал также больше полагаться на свои знания, а не на данные из устройств. Он призвал анализировать информацию, полученную с помощью смартфонов.

Почти треть россиян хватаются за смартфоны сразу же после пробуждения

Почти треть россиян хватаются за смартфоны сразу же после пробуждения

Телеведущий предупредил о том, что регулярное использование телефонов негативно отражается на здоровье. К примеру, это может привести к сколиозу, астигматизму и близорукости. Кроме того, увеличивается риск онкозаболеваний из-за излучения микроволн, добавил Мясников.

Ранее Лайф сообщал о том, что более 50% жителей России испытывают дискомфорт без мобильного телефона. Отсутствие возможности делать привычные вещи у 30% вызывает неприятные ощущения.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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