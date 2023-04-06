Почти треть россиян хватаются за смартфоны сразу же после пробуждения

Почти треть россиян (31%) хватаются за смартфоны в течение десяти минут после пробуждения, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на исследование компании Motive agency&production. Остальные берутся за гаджеты чуть позже — 23% владельцев смартфонов проверяют мессенджеры и соцсети через 30 минут после сна, ещё 10% — в течение часа.

Также выяснилось, что 56% соотечественников проводят за смартфонами около 30 минут перед сном, ещё 10% респондентов признались, что вообще засыпают с гаджетом в руке. При этом больше половины (58%) опрошенных рассказали, что кладут устройство рядом с кроватью, ещё 25% — на кровать или под подушку. Остальные оставляют смартфон в пределах комнаты. При этом 40% людей пожаловались на проблемы со сном.

Опрос проводился 27–30 марта текущего года, в нём приняли участие более 1,8 тысячи россиян, имеющих в распоряжении как минимум один смартфон.