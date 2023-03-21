Россиянам рассказали, где можно применить старый смартфон, не отправляя его на свалку

При покупке нового смартфона перед каждым человеком встаёт вопрос: что же делать со старым устройством? Кто-то его выкидывает, а некоторые и вовсе просто забывают про него. Однако оно может быть крайне полезным и прослужить в некоторых других качествах. Об этом Лайфу рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

"Например, возможно использовать его в качестве пульта дистанционного управления телевизором, ноутбуком или компьютером при просмотре видео и прослушивании музыки. В магазинах приложений существует большое количество программ с таким функционалом. Кроме того, старый смартфон может стать альтернативой дорогостоящим видео- и аудиосерверам для управления умными телевизорами, колонками и планшетами и формирования собственной коллекции музыки", — рассказал Магомедов.

Кроме того, старый гаджет можно применять и как камеру видеонаблюдения: для этого необходимо просто установить специальную программу, которая будет передавать изображение с одного устройства на другое и даже переключать камеру с основной на фронтальную. Если у вас смартфон на ОС Android, то для него неожиданное применение — видеодомофон, который активируется с помощью специального приложения. Для этого устройство нужно закрепить на двери или в подъезде, подключиться к сети Wi-Fi и источнику питания.

"Кроме того, старый гаджет может стать хорошей альтернативой навигатору или видеорегистратору: так вы будете фиксировать ситуацию на дороге, не разряжая основной смартфон", — заключил эксперт.