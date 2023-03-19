Эксперт рассказал, как дать "вторую жизнь" старому смартфону

Устаревший смартфон не стоит сразу же нести на свалку, ведь если он работает, то ему можно дать вторую жизнь. О том, как это сделать, RT рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Очень часто мы неправильно оцениваем ценность этих устройств в глазах других людей. Даже если вы продадите их за небольшую сумму, они будут использоваться, это уже неплохо, вы дадите им вторую жизнь", — подчеркнул эксперт.

Немного устаревшее устройство, если оно продолжает работать, можно отдать своим родным и близким либо же продать на вторичном рынке. Ещё один вариант "второй жизни" для смартфона — программа обмена старого девайса на скидку для приобретения нового. Кроме того, можно сдать его в утилизацию. А вот использовать старый смартфон в качестве роутера или камеры видеонаблюдения не очень хорошая идея, так как существует опасность перегрева аккумулятора.