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19 марта, 07:04

Эксперт рассказал, как дать "вторую жизнь" старому смартфону

Аналитик Муртазин: Старый гаджет можно отдать родным, продать или же утилизировать

Устаревший смартфон не стоит сразу же нести на свалку, ведь если он работает, то ему можно дать вторую жизнь. О том, как это сделать, RT рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Очень часто мы неправильно оцениваем ценность этих устройств в глазах других людей. Даже если вы продадите их за небольшую сумму, они будут использоваться, это уже неплохо, вы дадите им вторую жизнь", — подчеркнул эксперт.

Немного устаревшее устройство, если оно продолжает работать, можно отдать своим родным и близким либо же продать на вторичном рынке. Ещё один вариант "второй жизни" для смартфона — программа обмена старого девайса на скидку для приобретения нового. Кроме того, можно сдать его в утилизацию. А вот использовать старый смартфон в качестве роутера или камеры видеонаблюдения не очень хорошая идея, так как существует опасность перегрева аккумулятора.

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freepik.com / freepik

Артур Белкин
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