В Россию почти перестали завозить "серые" смартфоны

Импорт в Россию так называемых серых смартфонов потерял актуальность в связи с налаживанием параллельного импорта. Таможня задерживает мелкие партии такого товара. В то время как в прошлом году наблюдался рост ввоза товаров без уплаты налогов и пошлин на 25% по сравнению с 2021-м.

"Крупнейшие участники рынка наладили цивилизованный параллельный импорт — с уплатой всех сборов, налогов и пошлин. Насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету, больше нет никакой необходимости", — цитирует газета "Известия" ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

В Федеральной таможенной службе же отметили, что ввоз серых смартфонов — это контрабанда, борьба с ней идёт в плановом режиме. Если говорить про количество, в 2021 году в РФ было ввезено 1,6 млн штук "серых" смартфонов, а в 2022-м, пока налаживали параллельный импорт, — около 7,8 млн единиц.

Эксперты отмечают, что из-за дефицита некоторых устройств на рынке их цена в "серой" версии за последние две недели подскочила на 3–4 тысячи, а впоследствии может и сравняться со стоимостью ввезённых по параллельному импорту. Сейчас их цена разнится примерно на 30%. Однако выигрыш в стоимости может обернуться рисками в качестве: могут продать б/у устройство, неактивируемое в России или вовсе украденное в США. Также серый рынок чреват контрафактом.