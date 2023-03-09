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8 марта, 22:16

В Россию почти перестали завозить "серые" смартфоны

"Известия": Поставки "серых" смартфонов в Россию почти прекращены

Импорт в Россию так называемых серых смартфонов потерял актуальность в связи с налаживанием параллельного импорта. Таможня задерживает мелкие партии такого товара. В то время как в прошлом году наблюдался рост ввоза товаров без уплаты налогов и пошлин на 25% по сравнению с 2021-м.

"Крупнейшие участники рынка наладили цивилизованный параллельный импорт — с уплатой всех сборов, налогов и пошлин. Насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету, больше нет никакой необходимости", — цитирует газета "Известия" ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

В Федеральной таможенной службе же отметили, что ввоз серых смартфонов — это контрабанда, борьба с ней идёт в плановом режиме. Если говорить про количество, в 2021 году в РФ было ввезено 1,6 млн штук "серых" смартфонов, а в 2022-м, пока налаживали параллельный импорт, — около 7,8 млн единиц.

Эксперты отмечают, что из-за дефицита некоторых устройств на рынке их цена в "серой" версии за последние две недели подскочила на 3–4 тысячи, а впоследствии может и сравняться со стоимостью ввезённых по параллельному импорту. Сейчас их цена разнится примерно на 30%. Однако выигрыш в стоимости может обернуться рисками в качестве: могут продать б/у устройство, неактивируемое в России или вовсе украденное в США. Также серый рынок чреват контрафактом.

Экспорт из США в Россию сократился до 30-летнего минимума

Экспорт из США в Россию сократился до 30-летнего минимума

Ранее Лайф рассказывал, что США запретили поставлять в Белоруссию и нашу страну смартфоны дороже 300 долларов. Однако поставщики уже придумали, как ввозить айфоны в обход новых санкций.

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Freepik

Арина Родионова
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